Зміни не покращують документ: у Кремлі відкинули пропозиції України та Європи щодо миру

У Кремлі заявили, що правки Європи та України до американського мирного плану не покращують перспективи миру. Ці зміни нібито не підвищують шанси на досягнення довгострокової угоди.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Для Росії зараз не найкращий час, – експерт оцінив здатність Кремля продовжувати війну

Як в Кремлі прокоментували правки в мирному плані США?

Головний помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков у неділю, 21 грудня, прокоментував зміни в американському мирному плані припинення війни в Україні. За його словами, пропозиції європейської та української сторони не сприяють досягненню довгострокового миру.

Відомо, що початкові позиції США щодо припинення війни в Україні викликали серйозне занепокоєння у Європі та Україні, мовляв, американська угода більше вигідна для Росії, аніж для України. Тож у відповідь європейські та українські представники провели низку зустрічей з представниками США, аби доповнити американські напрацювання власними умовами та пропозиціями. Водночас точний текст документа наразі не оприлюднюється.

Коментуючи ці зміни, Ушаков зазначив, що остаточних пропозицій російська сторона не бачила, однак вже зараз може з упевненістю сказати, що ініціативи Європи та України "не покращують документ та не підвищують шансів на досягнення стійкого миру".

До слова, таку заяву Юрій Ушаков робив після того, як спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Маямі із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, аби обговорити завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський раніше заявляв, що участь у тристоронніх переговорах могла б допомогти збільшити кількість обмінів військовополоненими та прокласти шлях до зустрічей лідерів держав. Водночас Ушаков наголосив, що така пропозиція "ніким серйозно не обговорювалась" і над нею нібито не працюють.

Однак Росія стверджує, що європейські лідери намагаються зірвати мирні перемовини, висуваючи вимоги, які Москва не може прийняти.

Що відомо про зустріч Росії та США в Маямі?