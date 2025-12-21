Про це 24 Каналу розповів колишній речник президента Європейської Ради, радник експрем'єр-міністра Бельгії, волонтер організації FinEst Volunteers в Україні Баренд Лейтс, зауваживши, що Україна та Європа готують власний мирний план. Зрозуміло, що Росії він не сподобається. Але все може перекрутитися буквально вмить.

Чи може Росія продовжувати війну?

Як наголосив Лейтс, для Росії зараз не найкращий час. Тамтешня економіка зіштовхується з різними проблемами, які змусять Кремль звернути на них увагу. Зокрема там сильно зростає інфляція, а інвестиції потоки або стагнують, або десь взагалі відсутні.

На його думку, Росія може бути змушена піти на припинення війни через економічні проблеми. Прийде момент, коли їм доведеться укласти угоду.

Путін та його посіпаки думали, що війна закінчиться за 3 тижні. Вони зіткнулися з українським спротивом, якого не очікували. Якщо вони не хочуть зараз погіршити своє економічне становище, то їм краще укласти мирну угоду, яка буде прийнятною та зрозумілою для їхнього населення,

– сказав Лейтс.

Мирний план: коротко