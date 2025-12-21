Изменения не улучшают документ: в Кремле отвергли предложения Украины и Европы по миру

В Кремле заявили, что правки Европы и Украины к американскому мирному плану не улучшают перспективы мира. Эти изменения якобы не повышают шансы на достижение долгосрочного соглашения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Для России сейчас не лучшее время, – эксперт оценил способность Кремля продолжать войну

Как в Кремле прокомментировали правки в мирном плане США?

Главный помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в воскресенье, 21 декабря, прокомментировал изменения в американском мирном плане прекращения войны в Украине. По его словам, предложения европейской и украинской стороны не способствуют достижению долгосрочного мира.

Известно, что начальные позиции США о прекращении войны в Украине вызвали серьезное беспокойство в Европе и Украине, мол, американская сделка больше выгодна для России, чем для Украины. Поэтому в ответ европейские и украинские представители провели ряд встреч с представителями США, чтобы дополнить американские наработки собственными условиями и предложениями. В то же время точный текст документа пока не обнародуется.

Комментируя эти изменения, Ушаков отметил, что окончательных предложений российская сторона не видела, однако уже сейчас может с уверенностью сказать, что инициативы Европы и Украины "не улучшают документ и не повышают шансов на достижение устойчивого мира".

К слову, такое заявление Юрий Ушаков делал после того, как спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев встретился в Майами с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить завершение войны в Украине.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что участие в трехсторонних переговорах могло бы помочь увеличить количество обменов военнопленными и проложить путь к встречам лидеров государств. В то же время Ушаков отметил, что такое предложение "никем серьезно не обсуждалось" и над ним якобы не работают.

Однако Россия утверждает, что европейские лидеры пытаются сорвать мирные переговоры, выдвигая требования, которые Москва не может принять.

Что известно о встрече России и США в Майами?