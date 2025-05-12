Посол Британії у США висловив сумнів у щирості Путіна щодо переговорів

Російський диктатор Володимир Путін демонструє інтерес до мирних переговорів. Проте його справжньою метою є заперечення самого факту існування України як незалежної та демократичної держави.

Про це заявив посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю телеканалу CBS News.

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Чого Путін насправді хоче від переговорів

Коли ви подивитеся на дрібний шрифт, ви бачите, що він (Путін, – 24 Канал) хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави,

– заявив Мандельсон.

Він також нагадав, що попри публічні заяви про готовність до діалогу, російські війська й надалі продовжують атакувати Україну дронами та снарядами, зокрема робили це на вихідних.

Британський посол позитивно оцінив те, що Україна погодилась на ініціативу США щодо досягнення повного припинення вогню. Але правда полягає в тому, що Путін веде балансування сил з головою Білого дому.

І, звичайно, що стосується нас у Великій Британії, ми хочемо, щоб у цьому протистоянні переміг лише один президент. І це президент Трамп, а не Путін. Тому це може вимагати додаткового тиску на Росію, щоб усадити їх за стіл переговорів,

– підсумував Мандельсон.