Reuters опублікували повний текст пропозицій України на переговорах з Росією

ЗМІ оприлюднили список пропозицій і вимог Києва, який українська сторона озвучить росіянам у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що Україна запропонує Росії: повний текст документа

Серед основних принципів угоди та переговорного процесу названо повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідне тло та передумова мирних переговорів.

Заходами з розбудови довіри є вирішення гуманітарних питань. Це безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, обмін полонених за принципом "всіх на всіх" і звільнення Росією всіх цивільних заручників.

Метою переговорів є відновити постійну основу для тривалого миру та безпеки та забезпечити, щоб агресія не повторилася.

Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту взяти участь у переговорах та надати гарантії для забезпечення виконання домовленостей.

Щодо суверенітету і територіальних питань у документі сказано так:

Україна не змушена бути нейтральною. Вона може обирати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство України в НАТО залежить від консенсусу в Альянсі. Не може бути накладено жодних обмежень на кількість, розгортання чи інші параметри Збройних Сил України, а також на розгортання військ дружніх іноземних держав на території України. Територіальні надбання, зроблені Росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

В тексті сказано, що з Росії можуть зняти деякі санкції, але поетапно і лише поступово. У разі потреби їх відновлять. А заморожені російські активи або використають для відбудови, або вони залишаться замороженими до виплати репарацій.

Сторони мають домовитися про чітку, збалансовану та досяжну дорожню карту для імплементації та забезпечення виконання угод.

Наступним кроком стане узгодження припинення вогню та порядку денного зустрічі Зеленського та Путіна.

Після зустрічі в Стамбулі сторони продовжать переговори. Основними темами стануть повне та безумовне припинення вогню – його модальність і моніторинг, заходи зміцнення довіри, підготовка, узгодження порядку денного та структури майбутніх переговорів лідерів з ключових тем. Переговори мають відбутися за участю США та Європи.

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів (з можливістю пролонгації кожні 30 днів) як необхідне тло та передумова для мирних переговорів. Моніторинг припинення вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн,

– ідеться в документі.

Україна та Росія мають обмінятися військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Росія має безумовно повернути всіх депортованих та переміщених українських дітей і звільнити всіх цивільних полонених.

Ці заходи повинні включати всі перелічені категорії осіб, починаючи з лютого 2014 року,

– акцентовано в документі.

Зеленський і Путін мають зустрітися, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.

Вони мають обговорити такі теми:

Постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення.

Гарантії безпеки та неповторення агресії.

Територіальні питання.

Економіка, компенсації, відбудова.

Санкції за порушення угод.

Укладення остаточної мирної угоди.

Нагадаємо, вже відомий склад української делегації на переговорах. І він дещо відрізняється від попереднього.