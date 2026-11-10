"Бачимо обнадійливі ознаки": Axios розповів, що в США очікують від переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 10 та 11 листопада відбудуться мирні переговори України та Росії за посередництва США. У Білому домі заявили про обережний оптимізм та надію на зближення позицій сторін.

Як повідомляє видання Axios, ця зустріч стане першим прямим контактом сторін за участі американських посередників з лютого 2026 року. Спеціальні посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер кілька тижнів переконували Володимира Путіна повернутися до дипломатичного діалогу. У Вашингтоні розраховують, що нещодавнє зняття санкцій щодо експорту російського пального зробить Москву більш поступливою.

Дві робочі групи та порядок денний

Зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах зосередиться на роботі двох профільних груп. Військову групу очолить командувач Європейського командування ЗС США генерал Алексус Гринкевич, який займатиметься питаннями моніторингу післявоєнного перемир'я та безпекових механізмів. Водночас політичній групі належить обговорити найбільш складне питання територій, де під час лютневого раунду досягти домовленостей не вдалося.

Попри те, що в Європі та Україні зберігається скептицизм щодо справжніх намірів Кремля, американська сторона налаштована шукати компроміси.

Є шанс досягти значного прогресу на шляху до угоди та спробувати подолати розбіжності. Повернути сторони за стіл переговорів було нелегко, і ми, як посередники, бачимо обнадійливі ознаки,

– зазначив представник влади США.

Три головні вимоги Києва

Українська делегація сформувала перелік із трьох ключових пріоритетів для консультацій в Абу-Дабі. Першим завданням є деескалація напруженості у Чорному морі для відновлення безпечного експорту зерна.

Другий пункт передбачає взаємне припинення повітряних ударів по українських електростанціях і російських нафтопереробних заводах напередодні зимового періоду.

Третьою стратегічною метою Києва є організація повноцінного тристороннього саміту лідерів за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, який може відбутися під час саміту G20 у Маямі наступного місяця.

Напередодні переговорів в Абу-Дабі американські посадовці також стверджували, що вперше відчули реальне бажання Москви зупинити війну, хоча територіальні поступки розглядатимуться лише на фінальних етапах процесу.

Сам Трамп заявив про сильне бажання України та Росії завершити війну, додавши, що "обидві країни втомилися".