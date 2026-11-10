"Видим обнадеживающие признаки": Axios сообщил, что в США ожидают от переговоров в Абу-Даби

Как сообщает издание Axios, эта встреча станет первым прямым контактом сторон с участием американских посредников с февраля 2023 года. Специальные посланники Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер несколько недель убеждали Владимира Путина вернуться к дипломатическому диалогу. В Вашингтоне рассчитывают, что недавнее снятие санкций в отношении экспорта российского топлива сделает Москву более уступчивой.

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Две рабочие группы и повестка дня

Встреча в Объединенных Арабских Эмиратах будет посвящена работе двух профильных групп. Военную группу возглавит командующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич, который будет заниматься вопросами мониторинга послевоенного перемирия и механизмов безопасности. В то же время политической группе предстоит обсудить наиболее сложный вопрос о территориях, по которому во время февральского раунда достичь договоренностей не удалось.

Несмотря на то, что в Европе и Украине сохраняется скептицизм относительно истинных намерений Кремля, американская сторона настроена искать компромиссы.

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Есть шанс добиться значительного прогресса на пути к соглашению и попытаться преодолеть разногласия. Вернуть стороны за стол переговоров было нелегко, и мы, как посредники, видим обнадеживающие признаки– отметил представитель властей США.

Три главных требования Киева

Украинская делегация сформировала перечень из трех ключевых приоритетов для консультаций в Абу-Даби. Первой задачей является деэскалация напряженности в Черном море для возобновления безопасного экспорта зерна.

Второй пункт предусматривает взаимное прекращение авиаударов по украинским электростанциям и российским нефтеперерабатывающим заводам в преддверии зимнего периода.

Третьей стратегической целью Киева является организация полноценного трехстороннего саммита лидеров с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, который может состояться во время саммита G20 в Майами в следующем месяце.

Накануне переговоров в Абу-Даби американские чиновники также утверждали, что впервые почувствовали у искреннее желание Москвы остановить войну, хотя территориальные уступки будут рассматриваться только на заключительных этапах процесса.

Сам Трамп заявил о сильное стремление Украины и России положить конец войне, добавил, что "обе страны устали".