"Видим обнадеживающие признаки": Axios сообщил, что в США ожидают от переговоров в Абу-Даби

Что в США ожидают от переговоров в Абу-Даби / Unsplash
10 и 11 ноября в Абу-Даби состоятся мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. В Белом доме заявили об осторожном оптимизме и надежде на сближение позиций сторон.
Как сообщает издание Axios, эта встреча станет первым прямым контактом сторон с участием американских посредников с февраля 2023 года. Специальные посланники Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер несколько недель убеждали Владимира Путина вернуться к дипломатическому диалогу. В Вашингтоне рассчитывают, что недавнее снятие санкций в отношении экспорта российского топлива сделает Москву более уступчивой.
популярные видео
Две рабочие группы и повестка дня
Встреча в Объединенных Арабских Эмиратах будет посвящена работе двух профильных групп. Военную группу возглавит командующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич, который будет заниматься вопросами мониторинга послевоенного перемирия и механизмов безопасности. В то же время политической группе предстоит обсудить наиболее сложный вопрос о территориях, по которому во время февральского раунда достичь договоренностей не удалось.
Несмотря на то, что в Европе и Украине сохраняется скептицизм относительно истинных намерений Кремля, американская сторона настроена искать компромиссы.
Есть шанс добиться значительного прогресса на пути к соглашению и попытаться преодолеть разногласия. Вернуть стороны за стол переговоров было нелегко, и мы, как посредники, видим обнадеживающие признаки
Три главных требования Киева
Украинская делегация сформировала перечень из трех ключевых приоритетов для консультаций в Абу-Даби. Первой задачей является деэскалация напряженности в Черном море для возобновления безопасного экспорта зерна.
Второй пункт предусматривает взаимное прекращение авиаударов по украинским электростанциям и российским нефтеперерабатывающим заводам в преддверии зимнего периода.
Третьей стратегической целью Киева является организация полноценного трехстороннего саммита лидеров с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, который может состояться во время саммита G20 в Майами в следующем месяце.
Накануне переговоров в Абу-Даби американские чиновники также утверждали, что впервые почувствовали у искреннее желание Москвы остановить войну, хотя территориальные уступки будут рассматриваться только на заключительных этапах процесса.
Сам Трамп заявил о сильное стремление Украины и России положить конец войне, добавил, что "обе страны устали".
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии