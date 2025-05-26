Не розглядається як серйозна сила: у Росії пояснили, чому Ватикан не підходить для переговорів

Кремль не розглядає Ватикан як місце для мирних переговорів з українською стороною щодо закінчення війни. Там придумали кілька причин, щоб пояснити свою позицію.

Однією з них є те, що Росія та Україна – здебільшого православні країни, тоді як Ватикан – центр католицизму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Сибіга пояснив, у якому форматі пройдуть наступні переговори України та Росії

Чому Росія не хоче, щоб переговори відбулися у Ватикані

У виданні, посилаючись на три високопоставлені російські джерела, кажуть, що в Росії Ватикан не розглядається як серйозна сила, яка здатна завершити війну в Україні.

Там також зазначають, що він оточений Італією, яка є членом НАТО, підтримує Україну та неодноразово вводила санкції проти Росії. Окрім цього, через санкції ЄС більшості високопоставлених кремлівських чиновників буде складно прилетіти до Ватикану.

Один зі співрозмовників Reuters саркастично зазначив, що єдиним кращим місцем за Ватикан для проведення мирних переговорів може стати лише Гаага, де розташований Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна.

Натомість у Москві розглядають для зустрічі з українською делегацією Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар або Оман.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV заявив про готовність стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Зустріч може відбутися у Ватикані протягом найближчих 3 – 4 тижнів, але за умови підтвердження участі обох сторін.