Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги для Liberation.

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Що відомо про майбутні переговори України та Росії

Глава МЗС України розповів, що можна очікувати від наступного раунду мирних переговорів з Росією. За його словами, Україна очікує на бачення Кремля щодо перемир'я та готує свої позиції з цього приводу.

Ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню й надамо їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався, і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше,

– зазначив Сибіга.

За його словами, переговори можуть відбутися у форматі делегацій. Перший раунд перемовин відбувся саме таким чином. Тоді Україна відправила делегацію найвищого рівня: були представники Міністерства закордонних справ, Офісу Президента України, військові та розвідники. Своєю чергою Росія відправила делегацію нижчого рівня без суттєвих повноважень.