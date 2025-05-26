Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги для Liberation.

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Что известно о предстоящих переговорах Украины и России

Глава МИД Украины рассказал, что можно ожидать следующего раунда мирных переговоров с Россией. По его словам, Украина ожидает видения Кремля относительно перемирия и готовит свои позиции по этому поводу.

Мы ожидаем их видения прекращения огня и предоставим им свое. Это станет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался, и эти встречи проходили как можно быстрее,

– отметил Сибига.

По его словам, переговоры могут пройти в формате делегаций. Первый раунд переговоров состоялся именно таким образом. Тогда Украина отправила делегацию высшего уровня: были представители Министерства иностранных дел, Офиса Президента Украины, военные и разведчики. В свою очередь Россия отправила делегацию более низкого уровня без существенных полномочий.