Очільник міністерства закордонних справ Британії вважає, що російський диктатор досі не готовий до мирних переговорів. На його думку, Путін має максималістські та імперіалістичні амбіції.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Девіда Леммі в інтерв'ю The Guardian.

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Чи готовий Путін до мирних переговорів?

Міністр закордонних справ Великої Британії оцінив готовність російського диктатора до переговорів щодо миру в Україні. На його думку, Володимир Путін досі не готовий до такого кроку.

Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий серйозно вести переговори. Він досі має максималістські та імперіалістичні амбіції,

– сказав Девід Леммі.

Він підозрює, що через рік перемовини ще триватимуть, але, за словами міністра закордонних справ, питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів.

Девід Леммі зазначив, що його надихає віра українського народу у свою країну. Він висловив захоплення наполегливістю та стійкістю українців.

"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра у свою країну. Це дуже надихає", – зазначив Леммі.

До слова, український лідер провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, серед іншого політики обговорили формати перемовин з Росією.