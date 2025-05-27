У Трампа розповіли, чи отримали вже пропозиції з умовами для завершення війни від Києва і Москви

Під час прямих перемовин у Стамбулі 16 травня Росія та Україна домовилися підготувати документи з умовами для припинення вогню, а потім ними обмінятися. У США висловили сподівання, що пропозиції сторін матимуть реалістичний підхід і міститимуть взаємні поступки.

Після розмови Трампа і Путіна Росія пообіцяла надіслати США умови для досягнення припинення вогню з Україною, передає 24 Канал.

Дивіться також Подивимось, чи це буде прийнятне для України, – Рубіо про підготовку Росією умов для перемир'я

Що відомо

Втім, за словами спецпредставника Трампа Кіта Келлога, наразі Москва не передала Вашингтону переліку своїх умов для завершення бойових дій. Натомість адміністрація Трампа вже отримала відповідний список від Києва.

На Росію потрібно й надалі чинити тиск, щоб змусити її сісти за стіл переговорів,

– наголосив Келлог.

Нагадаємо, що Кремль пообіцяв представити Україну меморандум зі своїми умовами для припинення вогню одразу після масштабного обміну полоненими, який завершився 25 травня. Втім, наразі росіяни цього не зробили.

Тим часом в Інституті вивчення війни припустили, яким може бути зміст цього російського меморандума.