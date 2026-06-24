Не дозволимо шахрайства, – Лавров відкинув зупинку Росії на лінії фронту для переговорів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів щодо України. Однак Кремль не дозволить "обманювати себе" та не погодиться на зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту.

Про це Сергій Лавров сказав під час виступу на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, передає російське пропагандистське видання ТАСС.

До теми Намагається вирішити 2 питання: чи готова Україна до перемовин із позиції сили

Що сказав Лавров про готовність Росії до переговорів?

Ми, звісно, готові до переговорів, але не дозволимо, щоб нас обманювали,

– сказав очільник МЗС Росії.

За його словами, Росія перебуває у стані "підвищеної пильності" та не має наміру погоджуватися на умови, які, на думку Москви, можуть суперечити її інтересам.

Також глава російського МЗС прокоментував підсумки саміту країн "Великої сімки". Лавров заявив, що в Москві хочуть зрозуміти позицію Сполучених Штатів після зустрічі лідерів G7 в Евіані та очікують на відповідні сигнали від Вашингтона.

"Американці поки що не розповідали нам, що вони винесли з цього саміту "Сімки", і як вони оцінюють результати цього саміту, якою буде їхня подальша лінія поведінки. Ось на їхнє прохання обговорюється черговий візит Віткоффа та Кушнера. Звичайно, ми вислухаємо їх", – заявив Лавров.

Окремо російський міністр відреагував на повідомлення, що президент США Дональд Трамп нібито схвалив удари України по території Росії далекобійною зброєю.

Президент Трамп дав згоду на посилення санкцій проти Росії, на посилення інших форм тиску та на посилення військових дій проти російської території, включаючи удари вглиб країни. Анонімне джерело. Я не думаю, що це відображає реальність, це скоріше видавати... видавати бажане за дійсність,

– повідомив Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що він передумав стосовно мирних переговорів з Україною. Глава Кремля зазначив, що він нібито готовий до діалогу, але тільки на базі домовленостей, досягнутих у Стамбулі у 2022 році.