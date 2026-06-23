Водночас він заявив, що атаки України не вплинуть на те, що відбувається на фронті. За його словами, це лише стимулює Росію виконувати поставлені завдання. Про це він заявив на нараді з членами Ради безпеки 23 червня.

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Що сказав Путін?

Путін заявив, що мирні переговори було перервано нібито з ініціативи України.

Все, що робиться в цьому напрямі зараз, – для того, щоб створити для себе сприятливі умови у разі відновлення перерваних з ініціативи України мирних переговорів із сильних позицій,

– сказав Путін, коментуючи останні удари ЗСУ.

Він також пригадав удар по автобусу з "білоруськими спортсменами" та удар по "коледжу" в Старобільську. За його словами, вони "не змінюють і не можуть вплинути" на події на фронті, "на лінії бойового дотику, де російські війська звільняють одну територію за іншою".

"Росія готова до переговорів на базі стамбульських домовленостей, яких раніше було досягнуто", – додав диктатор.

Нагадаємо, що наприкінці травня Росія звинуватила Україну в ударі по коледжу у Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині. Але це твердження було абсолютно маніпулятивним. У Генштабі наголошували, що ЗСУ завдають уражень по військовій інфраструктурі та об'єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

А у середині червня Кремль звинуватила Україну в ударі по цивільному пасажирському автобусу у Брянській області, який перевозив дитячу футбольну команду Білорусі. Це теж виявилося черговою російською брехнею, якою Росія готувала підґрунтя для виправдання своєї наступної масштабної атаки на Україну.