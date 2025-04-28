Суперечать пропозиціям США: Росія висунула свої умови для "миру"

Російська сторона висунула свої умови для досягнення "миру" у війні з Україною. Однак, вони фактично суперечать усім пропозиціям Сполучених Штатів.

Вимоги Кремля у своєму інтерв'ю озвучив так званий міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які умови для миру висунула Росія

За словами Лаврова, аби досягнути миру Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО, закріпивши нейтральний позаблоковий статус. Крим і так звані "ДНР" та "ЛНР", Херсонська, Запорізька області мають бути міжнародно визнані російськими.

Окрім цього, Україна повинна скасувати заборону на переговори з Росією. Також держава має бути "демілітаризованою" та "денацифікованою". Тоді як з країни-агресорки повинні зняти всі санкції та повернути їй заморожені активи.

Ба більше, Лавров заявив, що Україна має скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви. А також відкинув пропозицію США про передачу контролю над Запорізькою АЕС Вашингтону й Києву.

Глава російського МЗС зазначив, що Москва нібито намагається досягти "взаємовигідних результатів" для обох сторін. Він додав, що буцімто держсекретар США Марко Рубіо запевнив його, що дискусії щодо українського врегулювання в Парижі велися на кшталт російсько-американських консультацій.

Окрім цього, Лавров заявив, що американські співрозмовники "стали краще розуміти Росію" щодо України, та похвалив адміністрацію Дональда Трампа. За його словами, команда колишнього президента США Джо Байдена "накачувала" Україну зброєю та "втягувала в НАТО". Тоді як адміністрація Дональда Трампа намагається зрозуміти так звані "першопричини конфлікту".