"Настав критичний момент": Макрон, Мерц і Стармер поговорили з Трампом про війну в Україні

Французький, німецький та британський лідери провели розмову з Президентом США. Головною темою переговорів були посередницькі зусилля США для завершення війни в Україні.

Про це пише 24 Канал із посиланням на джерело Суспільного в Єлисейському палаці.

Що відомо про переговори європейських лідерів з Трампом?

За даними співрозмовника, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер обговорили з американським лідером останні події в межах мирного процесу.

Лідери обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами та привітали їхні зусилля, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні та припинення вбивств,

– каже джерело видання.

Учасники переговорів погодилися, що зараз настав "критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону".

У Le Monde зазначили, що дзвінок тривав 40 хвилин.

Які останні новини про мирний процес щодо України?