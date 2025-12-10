"Настав критичний момент": Макрон, Мерц і Стармер поговорили з Трампом про війну в Україні
- Французький, німецький та британський лідери провели переговори з Трампом щодо посередницьких зусиль США для завершення війни в Україні.
- Лідери погодилися, що настав критичний момент для України та євроатлантичної безпеки, і дзвінок тривав 40 хвилин.
Французький, німецький та британський лідери провели розмову з Президентом США. Головною темою переговорів були посередницькі зусилля США для завершення війни в Україні.
Про це пише 24 Канал із посиланням на джерело Суспільного в Єлисейському палаці.
Що відомо про переговори європейських лідерів з Трампом?
За даними співрозмовника, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер обговорили з американським лідером останні події в межах мирного процесу.
Лідери обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами та привітали їхні зусилля, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні та припинення вбивств,
– каже джерело видання.
Учасники переговорів погодилися, що зараз настав "критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону".
У Le Monde зазначили, що дзвінок тривав 40 хвилин.
Які останні новини про мирний процес щодо України?
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що робота над 20 пунктами мирного плану завершується, і документ буде передано США найближчим часом.
За його словами, на 10 грудня була запланована розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.
Також український лідер підтвердив існування трьох документів, які стосуються мирної угоди. За його словами, перший документ рамковий, який наразі містить 20 пунктів і постійно змінюється.