Геополітика Європа "Настав критичний момент": Макрон, Мерц і Стармер поговорили з Трампом про війну в Україні
10 грудня, 18:39
2

"Настав критичний момент": Макрон, Мерц і Стармер поговорили з Трампом про війну в Україні

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Французький, німецький та британський лідери провели переговори з Трампом щодо посередницьких зусиль США для завершення війни в Україні.
  • Лідери погодилися, що настав критичний момент для України та євроатлантичної безпеки, і дзвінок тривав 40 хвилин.

Французький, німецький та британський лідери провели розмову з Президентом США. Головною темою переговорів були посередницькі зусилля США для завершення війни в Україні.

Про це пише 24 Канал із посиланням на джерело Суспільного в Єлисейському палаці.

Що відомо про переговори європейських лідерів з Трампом?

За даними співрозмовника, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер обговорили з американським лідером останні події в межах мирного процесу.

Лідери обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами та привітали їхні зусилля, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні та припинення вбивств,
– каже джерело видання.

Учасники переговорів погодилися, що зараз настав "критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону".

У Le Monde зазначили, що дзвінок тривав 40 хвилин.

Які останні новини про мирний процес щодо України?

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що робота над 20 пунктами мирного плану завершується, і документ буде передано США найближчим часом.

  • За його словами, на 10 грудня була запланована розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

  • Також український лідер підтвердив існування трьох документів, які стосуються мирної угоди. За його словами, перший документ рамковий, який наразі містить 20 пунктів і постійно змінюється.