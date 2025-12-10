"Наступил критический момент": Макрон, Мерц и Стармер поговорили с Трампом о войне в Украине

Французский, немецкий и британский лидеры провели разговор с Президентом США. Главной темой переговоров были посреднические усилия США для завершения войны в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источник Общественного в Елисейском дворце.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Что известно о переговорах европейских лидеров с Трампом?

По данным собеседника, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер обсудили с американским лидером последние события в рамках мирного процесса.

Лидеры обсудили последние события в рамках посредничества, начатого Соединенными Штатами и приветствовали их усилия, направленные на достижение прочного и длительного мира в Украине и прекращения убийств,

– говорит источник издания.

Участники переговоров согласились, что сейчас наступил "критический момент для Украины, ее народа и общей безопасности евроатлантического региона".

У Le Monde отметили, что звонок длился 40 минут.

Какие последние новости о мирном процессе по Украине?