Геополитика Европа "Наступил критический момент": Макрон, Мерц и Стармер поговорили с Трампом о войне в Украине
10 декабря, 18:39
2

"Наступил критический момент": Макрон, Мерц и Стармер поговорили с Трампом о войне в Украине

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Французский, немецкий и британский лидеры провели переговоры с Трампом относительно посреднических усилий США для завершения войны в Украине.
  • Лидеры согласились, что наступил критический момент для Украины и евроатлантической безопасности, и звонок длился 40 минут.

Французский, немецкий и британский лидеры провели разговор с Президентом США. Главной темой переговоров были посреднические усилия США для завершения войны в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источник Общественного в Елисейском дворце.

Что известно о переговорах европейских лидеров с Трампом?

По данным собеседника, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер обсудили с американским лидером последние события в рамках мирного процесса.

Лидеры обсудили последние события в рамках посредничества, начатого Соединенными Штатами и приветствовали их усилия, направленные на достижение прочного и длительного мира в Украине и прекращения убийств,
– говорит источник издания.

Участники переговоров согласились, что сейчас наступил "критический момент для Украины, ее народа и общей безопасности евроатлантического региона".

У Le Monde отметили, что звонок длился 40 минут.

Какие последние новости о мирном процессе по Украине?

  • Напомним, Владимир Зеленский заявил, что работа над 20 пунктами мирного плана завершается, и документ будет передан США в ближайшее время.

  • По его словам, на 10 декабря был запланирован разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.

  • Также украинский лидер подтвердил существование трех документов, которые касаются мирного соглашения. По его словам, первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.