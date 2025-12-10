"Наступил критический момент": Макрон, Мерц и Стармер поговорили с Трампом о войне в Украине
Французский, немецкий и британский лидеры провели разговор с Президентом США. Главной темой переговоров были посреднические усилия США для завершения войны в Украине.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источник Общественного в Елисейском дворце.
Что известно о переговорах европейских лидеров с Трампом?
По данным собеседника, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер обсудили с американским лидером последние события в рамках мирного процесса.
Лидеры обсудили последние события в рамках посредничества, начатого Соединенными Штатами и приветствовали их усилия, направленные на достижение прочного и длительного мира в Украине и прекращения убийств,
– говорит источник издания.
Участники переговоров согласились, что сейчас наступил "критический момент для Украины, ее народа и общей безопасности евроатлантического региона".
У Le Monde отметили, что звонок длился 40 минут.
Какие последние новости о мирном процессе по Украине?
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что работа над 20 пунктами мирного плана завершается, и документ будет передан США в ближайшее время.
По его словам, на 10 декабря был запланирован разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.
Также украинский лидер подтвердил существование трех документов, которые касаются мирного соглашения. По его словам, первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.