Чи можуть Туреччина або Китай стати ефективними перемовниками щодо миру в Україні

Стамбул став місцем, де відновився прямий діалог України та Росії. Однак навряд чи ця країна зможе відіграти серйозну роль в процесі протидії Путіну і захисті інтересів України, зокрема щодо її суверенітету і територіальної цілісності.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, додавши, що Туреччина має певну вигоду від співпраці з Росією, так само як і Китай.

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Що демонструє Сі Цзіньпін стосовно Росії

Китай, за переконанням Гудкова, буде й надалі вирішувати свої завдання, тому він підтримуватиме путінський режим. Пекін не хоче залишатися на одинці проти всіх, якщо припустимо в Росії почнуться реформи й вона випаде з табору тоталітарних тираній.

Зараз, як підкреслив політик, Путін є величезним фактором, що відвертає увагу світу від Китаю. Тому Пекін, на думку Гудкова, допомагатиме Путіну, аби його режим не зазнав колапсу, але і не ставав сильним.

"Китай не здасть Росію, нема сенсу на це сподіватися. Сі Цзіньпін це показав всім, коли приїхав на парад у Кремль. Трамп може скільки завгодно фантазувати, що відірве Росію від Китаю, але реалії інші, хай подивиться на картинку параду у Москві", – озвучив Гудков.

Позиції Туреччини та Китаю схожі

Російський опозиційний політик наголосив, що в американського президента Трампа гарні відносини з усіма диктаторами, зокрема Кім Чен Ином, Путіним. Тому він не виключає, що, оскільки Трамп, з його слів, сьогодні представляє серйозну демократичну помилку США, цілком ймовірно він буде розвивати відносини з Ердоганом, допомагаючи йому всидіти на троні.

Це не та позиція, яка сильно допоможе Україні. Туреччина займає схожу позицію з Китаєм, тільки вона не є тією країною, яка має потужний вплив на Путіна і його режим,

– зауважив Гудков.

З його слів, президент Туреччини Ердоган співпрацює з російським диктатором Путіним, але до визначеної межі, оскільки далі в них починаються розбіжності. Гудков нагадав, що ця співпраця зокрема відображається у тому, що Туреччина повністю відкрила свої економічні ворота для постачання товарів Росії, у тому числі підсанкційних.

Туреччині це вигідно. Не розумію, що вона може дати, окрім місця для проведення переговорів. Ні Туреччина, ні Китай не можуть бути надійними союзниками для встановлення міцного миру,

– впевнений політик.

Нагадаємо, що США послабили стосовно Туреччини санкції в оборонній сфері, які були впроваджені з 2020 року через співпрацю країни з Росією. Сполучені Штати надали дозвіл на продаж Анкарі ракет класу "повітря-повітря" на суму понад 300 мільйонів доларів. Ердоган назвав Трампа своїм другом та наголосив, що США і Туреччина – держави-партнерки.