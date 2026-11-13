Домовитися зі США за спиною ЄС: політолог розкрив нові переговорні пастки Росії

Кремль намагається виключити Європу з переговорів щодо завершення війни в Україні та висуває абсурдні вимоги до НАТО. Також Москва прагне домовитися зі США за спиною союзників, щоб розколоти єдність блоку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Максим Джигун. За його словами, представники Європи повинні зацементувати власне місце за столом переговорів, аби Москва не переклала на них увесь тягар ліквідації наслідків війни. Експерт наголосив, що абсурдні заклики Кремля щодо виходу Фінляндії з НАТО чи виведення військ Альянсу з Естонії прямо зачіпають безпеку всього континенту.

Інституції важливіші за окремих політиків

Аналізуючи можливий формат європейського представництва на переговорах, Джигун підкреслив необхідність залучення лідерів європейських інституцій, а не окремих політиків. Адже позиція окремих державних діячів може змінюватися під впливом виборчого процесу, тоді як загальноєвропейські органи залишаються надійнішою опорою для України.

Нам потрібно мати друзів з інституцій, а не з числа просто політиків, тому що політики приходять і йдуть, а інституції – те, на чому тримається власне європейська єдність,

– заявив Джигун.

У цьому контексті правильну риторику демонструє висока представниця ЄС Кая Каллас. Вона обстоює інтереси всіх 27 держав блоку і не дозволяє Кремлю втягнути континент в обговорення вигідної агресору архітектури безпеки.

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Кремль розставляє пастки

Окрему увагу аналітик звернув на спроби російської сторони нав'язати країнам Європи концепцію двосторонніх договорів про ненапад. За задумом Москви, це дозволить дочекатися приходу до влади ультраправих сил у Німеччині чи Франції та позбавити скандинавські й балтійські держави оборонного щита з боку ядерних партнерів і головних економік континенту.

Водночас політолог позитивно оцінив позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який наполягає на негайному виділенні фінансової допомоги Україні та протидіє російським шпигунським і маніпулятивним центрам у Європі.

Позиція Мерца раціональна. Він став першим канцлером, який настільки відверто пішов проти Росії та обмежує її вплив з усіх боків. Це питання безпеки Німеччини та протидії правопопулістам,

– підкреслив Джигун.

Раніше політолог пояснив, чому Україні важливо, аби представники Європи брали участь у мирних переговорах. Це своєрідний запобіжник від ухвалення неприйнятних рішень за закритими дверима.