Договориться с США за спиной ЕС: политолог раскрыл новые переговорные ловушки России

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Максим Джигун. По его словам, представители Европы должны закрепить за собой место за столом переговоров, чтобы Москва не переложила на них всю тяжесть ликвидации последствий войны. Эксперт подчеркнул, что абсурдные призывы Кремля о выходе Финляндии из НАТО или выводе войск Альянса из Эстонии напрямую затрагивают безопасность всего континента.

Adv

популярные видео

Институты важнее отдельных политиков

Анализируя возможный формат европейского представительства на переговорах, Джигун подчеркнул необходимость привлечения лидеров европейских институтов, а не отдельных политиков. Ведь позиция отдельных государственных деятелей может меняться под влиянием избирательного процесса, тогда как общеевропейские органы остаются более надежной опорой для Украины.

Нам нужно иметь друзей среди институтов, а не просто среди политиков, потому что политики приходят и уходят, а институты – это то, на чем держится само европейское единство– заявил Джигун.

Реклама

В этом контексте правильную риторику демонстрирует верховный представитель ЕС Кая Каллас. Она отстаивает интересы всех 27 государств блока и не позволяет Кремлю втянуть континент в обсуждение выгодной агрессору архитектуры безопасности.

Какие ловушки подготовила Россия на переговорах: смотрите видео 24 Канала

Кремль расставляет ловушки

Особое внимание аналитик обратил на попытки российской стороны навязать странам Европы концепцию двусторонних договоров о ненападении. По замыслу Москвы, это позволит дождаться прихода к власти ультраправых сил в Германии или Франции и лишить скандинавские и балтийские государства оборонного щита со стороны ядерных партнеров и ведущих экономик континента.

В то же время политолог положительно оценил позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, который настаивает на немедленном выделении финансовой помощи Украине и противодействует российским шпионским и манипулятивным центрам в Европе.

Позиция Мерца рациональна. Он стал первым канцлером, который настолько открыто выступил против России и ограничивает ее влияние со всех сторон. Это вопрос безопасности Германии и противодействия правопопулистам– подчеркнул Джигун.

Ранее политолог объяснил, почему для Украины важно, чтобы представители Европы участвовали в мирных переговорах. Это своеобразный предохранитель от принятия неприемлемых решений за закрытыми дверями.