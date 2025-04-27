Путін використав проти Трампа класичний прийом, яким користувався зокрема у переговорах по Сирії

Спроби адміністрації Дональда Трампа домовитися про припинення вогню у війні Росії проти України не мали успіху, попри активну дипломатичну діяльність. Росія просто навмисно заплутує цей процес.

Американський президент зіткнувся з реальністю: достукатися до російського диктатора Путіна виявилося набагато складніше, ніж він припускав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Путін обігрує Трампа, затягуючи переговори

При цьому підкреслюється, що Трамп став лише черговим американським лідером, якому не вдалося залучити Росію і її президента на свій бік.

Після повернення до Білого дому Трамп провів щонайменше дві телефонні бесіди з Путіним, а його спецпредставник Стів Віткофф неодноразово відвідував Росію для переговорів з диктатором. Однак, за даними CNN, Віткофф повернувся без результатів і навіть почав повторювати кремлівські меседжі.

У коментарі для агентства експертка з питань Росії та Європи Анджела Стент висловила думку, що Путін вважає переговори успішними: він не планує зупиняти війну проти України, але отримує дипломатичне зближення з США.

Голова відділу зовнішньої політики центру New Eurasian Strategies Джон Лаф впевнений, що Путін обрав стратегію вичікування, розраховуючи, що час працює на нього. За словами Лафа, Путін сподівається, що зможе послабити позиції України та змусити Київ разом із європейськими союзниками за підтримки США прийняти російські умови мирного врегулювання.

Стратегія затягування часу, торгів за кожну дрібницю чи ухилення без чіткої відмови – класичний російський прийом, який Путін і його дипломати неодноразово застосовували у минулому, зокрема під час переговорів щодо Сирії.

Наразі незрозуміло, чи адміністрація Трампа не передбачала такий розвиток подій через брак досвіду, чи, можливо, свідомо вирішила підігравати. Стент у коментарі CNN зауважила, що риторика Трампа після повернення у Білий дім свідчить: він сприймає світ подібно до Путіна – як арену великих держав, яким мають підпорядковуватися менші країни.

Джон Лаф, у свою чергу, зазначив, що маніпулятивний стиль переговорів Путіна сформувався ще за часів його служби у КДБ.

Аналізуючи, як деякі колишні президенти США вже намагалися побудувати особисті стосунки з російським лідером, експерти констатують, що ключова проблема полягала в тому, що Вашингтон і Москва не розуміють одне одного – ні зараз, ні в минулі роки.