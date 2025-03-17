Прем'єр Індії Моді вважає, що зараз відкрилася можливість для плідних переговорів щодо миру

Голова уряду Індії Нарендра Моді вважає, що нинішня ситуація відкриває можливість для "змістовних і продуктивних" переговорів між Україною та Росією. Він зазначив, що завжди був прибічником миру.

Моді вважає, що у переговорах повинні безпосередньо брати участь Україна та Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Лекса Фрідмана.

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Які погляд Моді на мирні переговори України та Росії

Нарендра Моді відвідав подкаст Лекса Фрідмана та зокрема прокоментував можливість досягнення миру в Україні.

Спочатку знайти мир було складно, але нинішня ситуація надає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною і Росією,

– сказав Моді.

Він наголосив, що будь-які переговори мають відбуватися за участю обох країн.

Він додав, що завжди був прибічником миру.

"Тому що Індія – це земля Гаутама Будди і Махатми Ганді. І індійці не схильні до ворожнечі та конфліктів. Натомість ми підтримуємо гармонію… Ми виступаємо за мир. І там, де ми можемо діяти як миротворці, ми з радістю беремо на себе цю відповідальність", – пояснив Моді.

Він зазначив, що має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією.

"Я маю близькі стосунки як із Росією, так і з Україною. Я можу сидіти з президентом [Володимиром] Путіним і говорити, що зараз не час для війни. І я також можу по-дружньому сказати президенту Зеленському, що, брате, незалежно від того, скільки людей стоїть із тобою у світі, на полі бою ніколи не буде рішення. Рішення прийде тільки тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів", – підкреслив індійський прем'єр.

За його словами, війна спричинила значні страждання та вплинула навіть на Глобальний Південь.

Світ бореться з кризою продовольства, палива та добрив. Отже, світова спільнота має об'єднатися в прагненні до миру. Що стосується мене, то я завжди стверджував, що я на боці миру. Я не є нейтральним. У мене є позиція, і це – мир. І мир – це те, до чого я прагну,

– підкреслив Нарендра Моді.

Раніше 13 лютого під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Моді висловив підтримку його ініціатив щодо припинення війни.