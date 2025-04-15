Що у Путіна кажуть про мирні переговори Росії з США: Пєсков зробив цинічні заяви

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що чітких обрисів мирної угоди немає, але Москва "позитивно оцінює конструктивні та змістовні перемовини", а країни Європи ніби просувають війну. Ця цинічна заява була зроблена через два дні після кривавого російського удару по мирних жителях в Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що Пєсков сказав про мирні переговори

Дмитро Пєсков заявив, що відбувається "напружена робота" та обмін інформацією з американською стороною.

Свої заяви про мирні переговори прессекретар Путіна зробив на тлі перемовин президента Росії та спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Санкт-Петербурзі.

Ведеться досить напружена робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається. Маю на увазі в контексті нещодавньої зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі, Путіна з паном Віткоффом,

– сказав Пєсков.

За словами Пєскова, "поки що немає чітких контурів угоди, але є політична воля рухатися в бік неї". Він також звинуватив країни Європи у тому, що вони "працюють в ім'я війни" у той час, як "між Москвою та Вашингтоном відбувається напружена робота заради миру".

Пєсков наголосив, що контакти Росії з США, зокрема зустріч Путіна з Віткоффом, були корисними та позитивними.

Своєю чергою після переговорів з президентом Росії Віткофф заявив, що потенційна угода щодо України може охоплювати питання "п'яти територій" (ймовірно, мовиться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області). Він додав, що ситуація дійсно складна та вони "можуть перебувати на порозі чогось справді важливого для світу загалом".