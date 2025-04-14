Дональд Трамп вже відреагував на обстріл Сум. Президент США розповів, що йому доповіли про те, що удар Росії був "помилковим". Пропагандисти попросили речника Путіна Дмітрія Пєскова пояснити атаку, передає 24 Канал.

Дивіться також "Практично зупинилася": Зеленський зробив заяву про допомогу США Україні

Що сказали у Кремлі

Пєсков у відповідь зауважив, що, мовляв, йдеться про хід так званої "сво". Тому він порадив орієнтуватися на заяви міноборони Росії.

Я можу лише повторити та нагадати вам неодноразові заяви президента і військових представників, що наші військові завдають удари виключно по військових і навколовоєнних цілях,

– цинічно підсумував речник Путіна.

До слова, міноборони Росії тим часом бреше про буцімто знищення 60 українських військовослужбовців внаслідок удару по Сумах.

Нагадаємо, що російські ресурси писали про те, що удар нібито був спрямований по університету, в якому проводили нагородження українських військових. Втім, у будівлю навчального закладу влучила лише одна із ракет. Друга розірвалася просто на вулиці. Саме цей другий удар спричинив чисельні жертви.