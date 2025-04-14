В інтерв'ю CBS News Володимир Зеленський розповів, чи зможе Україна обійтися без допомоги США, передає 24 Канал.

Дивіться також У нас США вимагають, а Росії лише пропонують, – Зеленський про несправедливе ставлення союзників

США практично не допомагають Україні

Глава держави зауважив, що без підтримки США Україна зазнає великих втрат – як людських, так і територіальних. Однак, політик додав, що на кону доля нашої країни. Тому так чи інакше українці закінчать цю війну.

Президент підтвердив, що США виділили Україні приблизно 175 мільярдів доларів. Десь 100 мільярдів – це військова допомога, більша частина цих грошей пішли американським виробникам зброї.

Зеленський наголосив, що дуже вдячним американському народові за сильну підтримку, але "люди, які помирають зараз, – це українці". Політик заявив, що завжди вірив у те, що ця війна не лише України, це й боротьба за спільні цінності демократичного світу. Тому, на його думку, коли інші країни надають Україні зброю, вони захищають власний народ. "Але за адміністрації Трампа допомога США практично припинилася", – підсумував Зеленський.