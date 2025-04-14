В интервью CBS News Владимир Зеленский рассказал, сможет ли Украина обойтись без помощи США, передает 24 Канал.

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США практически не помогают Украине

Глава государства отметил, что без поддержки США Украина понесет большие потери – как человеческие, так и территориальные. Однако, политик добавил, что на кону судьба нашей страны. Поэтому так или иначе украинцы закончат эту войну.

Президент подтвердил, что США выделили Украине примерно 175 миллиардов долларов. Где-то 100 миллиардов – это военная помощь, большая часть этих денег пошли американским производителям оружия.

Зеленский отметил, что очень благодарным американскому народу за сильную поддержку, но "люди, которые умирают сейчас, – это украинцы". Политик заявил, что всегда верил в то, что эта война не только Украины, это и борьба за общие ценности демократического мира. Поэтому, по его мнению, когда другие страны предоставляют Украине оружие, они защищают собственный народ. "Но при администрации Трампа помощь США практически прекратилась", – подытожил Зеленский.