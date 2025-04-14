В интервью для CBS News Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор не удалось достичь прекращения огня, передает 24 Канал.

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США давят только на Киев

Глава государства вспомнил, что Украина сначала отказывалась от безусловного прекращения огня, поскольку США не давали никаких гарантий того, что Россия не нарушит его. Тогда американцы заблокировали жизненно важные военную помощь и обмен разведданными. Они пообещали их разблокировать, если Киев пойдет на безусловное прекращение огня. И Украина пошла на этот шаг.

Между тем с Россией США ведут себя иначе. Ей не выдвигают никаких условий, ничего не блокируют, а только предлагают.

Поэтому, по словам Зеленского, на сегодня "мир через силу" работает только в сторону Украины. Президент назвал этот подход несправедливым.

Именно из-за того, что Трамп не прибегает к сильным и жестким мерам, чтобы заставить Россию к миру, до сих пор не достигнуто перемирие. Потому что Путин никогда не хотел заканчивать войну.

К слову, Зеленский также указал на сложность в диалоге с Америкой Трампа. Украине постоянно надо доказывать, что она не виновата в войне.