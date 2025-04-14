Президент Украины отметил, что Путин потратил более триллиона долларов на войны против нашей страны.

В России заводы работают на 100% и производят столько же оружия, сколько во всей Европе.

Если ему удастся нас разбить, если от нас отвернутся партнеры... Вы знаете, что такое удержать такую страну, как мы? Он увеличит свою армию вдвое, как потом он ее будет кормить, как он будет кормить своего солдата, своих генералов, которые все зарабатывают огромные деньги на этой войне с этих заводов? Ему придется продолжать войну, и он будет это делать,

– отметил Зеленский.

Также он отметил опасность от России для всего мира.

Цель путина – возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Это может перерасти в мировую войну,

– сказал президент.

Он добавил, что в таком случае "не будет безопасного места, не будет безопасного места для никого".