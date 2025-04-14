Президент України зауважив, що Путін витратив понад трильйон доларів на війн проти нашої країни.

У Росії заводи працюють на 100% та виробляють стільки ж зброї, скільки у всій Європі.

Якщо йому вдасться нас розбити, якщо від нас відвернуться партнери... Ви знаєте, що таке утримати таку країну, як ми? Він збільшить свою армію удвічі, як потім він її буде годувати, як він буде годувати свого солдата, своїх генералів, які всі заробляють шалені гроші на цій війні з цих заводів? Йому прийдеться продовжувати війну, і він буде це робити,

– зауважив Зеленський.

Також він наголосив на небезпеці від Росії для всього світу.

Мета путіна – відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Це може перерости у світову війну,

– сказав президент.

Він додав, що у такому випадку "не буде безпечного місця, не буде безпечного місця для нікого".