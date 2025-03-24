Мирні переговори між Москвою і Києвом: у Держдепі сказали, коли вони будуть можливі

23 – 24 березня у Саудівській Аравії американці провели зустрічі із російською та українською делегаціями. У Держдепі сказали, коли можливі безпосередні переговори між Москвою і Києвом.

Під час брифінгу речниця Державного департаменту США Теммі Брюс наголосила, що зустріч української і російської сторін станеться лише після того, як вдасться досягти повне припинення вогню, передає 24 Канал.

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Що потрібно для мирних перемовин Києва і Москви

За словами Брюс, єдине, що може привести до повного припинення вогню – це розмови між командами в Саудівській Аравії.

Посадовиця уточнила, що лише у разі перемир'я можна буде обговорити розбіжності сторін і "що піде за цим, коли справа дійде до міцного миру".

Вона також розповіла, що в Саудівській Аравії обговорюється заборона на удари в Чорному морі для відновлення безпечної торгівлі.

До слова, у Москві заявили про відсутність проривів під час переговорів з американцями в Ер-Ріяді 24 березня. Загалом зустріч делегацій тривала понад 12 годин.