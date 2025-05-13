Путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх, – МЗС Британії

Президент Росії Владімір Путін заплутує мирні переговори та не бажає брати в них участь. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Independent.

Дивіться також Як уявляє зустріч із Путіним і чи не буде 30-денна тиша "дарунком" Росії: нові заяви Зеленського

Що у МЗС Великої Британії заявили про російського диктатора

Колишній глава МЗС Джеймс Клеверлі запитав Леммі, які кроки робить Велика Британія, щоб гарантувати "відданість Дональда Трампа захисту територіальної цілісності", а також, щоб у Білому домі зрозуміли, що дозвіл Путіну досягати успіху в Україні сприятиме майбутнім вторгненням.

"Пан Клеверлі напевно бачив, що прем’єр-міністр був разом із президентом Зеленським і європейськими партнерами, і звернув увагу на те, що вони взаємодіяли з президентом Трампом", – згадав Леммі.

Він зазначив, що Британія вітає прагнення до стійкого миру, але для початку переговорів має бути припинення вогню.

А ухиляється саме Путін, заплутує ситуацію саме Путін, і ми повинні прямо це називати, маючи за плечима багаторічний досвід аналізу дій цієї особи,

– наголосив міністр закордонних справ.

До слова, Володимир Зеленський погодився на запропоновані Путіним мирні переговори в Стамбулі. Вони мають відбутися у четвер, 15 травня.

Український лідер заявив, що чекатиме на російського диктатора в Туреччині особисто. Незадовго до заяви Зеленського Дональд Трамп закликав Україну "негайно погодитися на перемовини" з Росією. За словами президента США, Путін хоче зустрічі у Туреччині в четвер для того, аби обговорити можливе припинення кровопролиття.