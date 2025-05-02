США хочуть "справжнього прориву" в переговорах щодо України, – Рубіо
- США прагнуть "справжнього прориву" у переговорах щодо закінчення війни в Україні, зазначив держсекретар США Марк Рубіо.
- Рубіо підкреслив, що війна не має військового рішення, і Україні знадобляться сотні мільярдів доларів для відбудови.
США прагнуть "справжнього прориву" у переговорах щодо закінчення війни. Інакше Дональду Трампу доведеться вирішувати, "скільки ще часу приділяти цьому питанню".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова держсекретаря США Марка Рубіо в інтерв'ю Fox News.
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Що у США думають про переговори
На думку Марко Рубіо, всі знають, "де зараз знаходиться Україна, і де зараз знаходиться Росія" – мовляв, країни все ще далеко одна від одної. Держсекретар США переконаний, що російсько-українська війна "не має військового рішення", адже Путін не може захопити усю Україну, а ЗСУ не можуть витіснити ворога.
Ми не збираємося відмовлятися від цього (посередництва – 24 Канал) в тому сенсі, що ми не будемо готові допомогти, якщо зможемо, але настає момент, коли президент повинен вирішити, скільки ще часу приділятиметься цьому питанню на найвищому рівні,
– додав Рубіо.
Він додав, що Україні знадобляться сотні мільярдів доларів, щоб відбудувати країну.
До речі, того ж дня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Він вказав, що обидві сторони знають умови миру одне одного і зараз усе залежить "від росіян та українців".