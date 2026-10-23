Це війна за Донбас, – Рубіо назвав ключове питання переговорів

Держсекретар США Рубіо назвав Донбас головною проблемою у переговорах про припинення війни Росії проти України. На його думку, врегулювання конфлікту вимагатиме від обох сторін складних компромісів за столом переговорів.

Про це державний секретар США сказав в інтерв'ю India Today.

Пошук компромісу та роль США

За словами Рубіо, основні розбіжності у питанні припинення війни точаться довкола тимчасово окупованої частини Донбасу.

Люди постійно говорять про те, що це війна в Україні. Ця війна стосується Донбасу. Це стосується одного регіону країни. Це... по суті, це приблизно 11% однієї частини цієї країни, яку Росія хоче і не може захопити військовим шляхом, і яку Україна не бажає віддавати,

– сказав держсекретар США.

Він додав, що принципові позиція України пов'язана з міркуваннями суверенітету та довгострокової безпеки.

Американський посадовець підкреслив, що врегулювання конфлікту вимагатиме від сторін готовності "піти на певні поступки".

Хоч як би це не було важко, це неможливо зробити, якщо обидві сторони не сядуть за стіл переговорів, і ми раді виконувати роль посередника у цьому питанні,

– зазначив Рубіо.

Він також додав, що американська сторона щодня працює над пошуком шляхів для припинення війни Росії проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав головні умови для справедливого миру з Росією. Насамперед це повне припинення вогню, посилення Сил оборони та гарантії безпеки.