Рубіо відреагував на додаткові умови Росії щодо перемир'я на Чорному морі

Під час переговорів у Саудівській Аравії Росія висунула умови для встановлення перемир'я у Чорному морі. Зокрема, вона вимагає зняття окремих санкцій ЄС. Європа тим часом наголосила, що не планує знімати обмеження з Росії, поки її війська перебувають в Україні.

Журналісти попросили прокоментувати цю ситуацію держсекретаря США Марко Рубіо після його зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, передає 24 Канал.

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Що сказав Рубіо

Рубіо назвав умови Росії частиною переговорного процесу. Посадовець наголосив, що наразі важливо, чи рухаються сторони до миру чи ні.

"Якщо мир реальний, то ми будемо про це знати. Якщо ніхто не зацікавлений, ми теж будемо про це знати, і будемо ухвалювати рішення на цій базі", – сказав Рубіо.

До слова, держсекретар розповів, що Трамп очікує від Москви готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир'я.

За його словами, Конгрес США вже почав працювати над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, які запровадять у разі, якщо Москва вирішить продовжувати війну проти України.

Рубіо підкреслив, що Вашингтон не зацікавлений у нескінчених переговорах щодо завершення війни.

Нагадаємо, що під час саміту "Коаліції охочих" у Парижі політики одноголосно виступили за продовження санкцій проти Росії. Ця позиція європейців була висловлена після того, як Москва однією із умов для перемир'я на Чорному морі назвала зняття окремих санкцій ЄС.