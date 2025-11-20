Американістика розкрила, як Кремль нав'язав "мирний план" Трампу

Кремль знову намагається змусити Україну прийняти усі свої вимоги. Тепер це все конвертувалося в так званий мирний план з 28 пунктами.

Про це 24 Каналу розповів політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що зараз це називають "мирним планом Трампа". Але насправді ним займалися спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер з росіянами.

Як Росія пропхала цей план?

Як наголосила Філіпенко, все розвивалося досить цікаво. Спершу мала бути зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Потім Трамп та Путін мали зустрітися в Будапешті. А вже далі планувалося "азійське турне" Трампа та його високопосадовців.

Зрештою зустріч Рубіо та Лаврова і Трампа та Путіна. Згодом президент США з командою поїхав в "азійське турне".

Що ж сталося, коли всі поїхали в Азію? До США приїжджає спецпредставник Путіна Дмитрієв. Дарує там цукерки з цитатами Путіна, пускає димову завісу. А хто залишається "на лавці" у США? Віткофф та Кушнер. Приписали туди також Рубіо, але є багато питань, чи він взагалі знав за цей план. Варто звернути увагу на його допис,

Зверніть увагу! Рубіо зробив допис, де дуже коректно пройшовся по цьому мирному плану. Він чітко вказав, що обидві країни мають піти на поступки. Також він сказав за "реалістичні пропозиції".

Що відомо про так званий новий мирний план?