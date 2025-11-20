Американистика раскрыла, как Кремль навязал "мирный план" Трампу

Кремль снова пытается заставить Украину принять все свои требования. Теперь это все конвертировалось в так называемый мирный план с 28 пунктами.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что сейчас это называют "мирным планом Трампа". Но на самом деле им занимались спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер с россиянами.

Как Россия пропихнула этот план?

Как отметила Филипенко, все развивалось довольно интересно. Сначала должна была быть встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым. Затем Трамп и Путин должны были встретиться в Будапеште. А уже дальше планировалось "азиатское турне" Трампа и его высокопоставленных чиновников.

В конце концов встреча Рубио и Лаврова, а также Трампа и Путина. Потом президент США с командой поехал в "азиатское турне".

Что же произошло, когда все поехали в Азию? В США приезжает спецпредставитель Путина Дмитриев. Дарит там конфеты с цитатами Путина, пускает дымовую завесу. А кто остается "на скамейке" в США? Уиткофф и Кушнер. Приписали туда также Рубио, но есть много вопросов, знал ли он вообще про этот план. Стоит обратить внимание на его пост,

– отметила Филипенко.

Обратите внимание! Рубио сделал пост, где очень корректно прошелся по этому мирному плану. Он четко указал, что обе страны должны пойти на уступки. Также он сказал про "реалистичные предложения".

Что известно о так называемом новом мирном плане?