Умєров замість Єрмака: політолог оцінив, наскільки сильна делегація України на переговорах у США

Після відставки керівника ОПУ Єрмака переговорну групу від України очолив секретар РНБО Умєров. Вона вирушила на зустріч з американською стороною у Флориду. Переговори – це специфічна сфера, до якої дотичні не лише дипломати.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олег Саакян, пояснивши відсутність на цій зустрічі очільника МЗС Сибіги (замість нього Кислиця, його заступник) тим, що це обумовлено рівнем цих переговорів. Вони планові. Коли вийдуть на фінішну пряму, там вже може з'явитися сам Сибіга.

Чи зможе Умєров замінити Єрмака як перемовника?

Політолог пояснив, що кожен новий раунд переговорів потребує чимало часу на підготовку. Він передбачає збір даних з різних відомств, розписування стратегії й тактики, тобто це кропітка робота з документами. Тому, як пояснив Саакян, міністри рідко коли займаються цим.

Коментуючи новий склад української делегації, політолог зауважив, що логічним є те, що тепер її очолює Рустем Умєров, хоча повноцінною заміною Єрмака він його не вважає. Адже, як наголосив Саакян, ексочільник Офісу Президента мав прямий контакт з Зеленським і всіма відомствами.

Це була людина, яка могла написати повідомлення будь-якому міністру, наприклад, коли треба було дізнатися, скільки викрадено Росією дітей або який обсяг руйнувань під час останньої хвилі атак. Ніхто з міністрів йому відмовити не міг, так само як і Генштаб, бо розуміли, що неформальна вага цієї людини значно вища, ніж формальна,

– пояснив Саакян.

Політолог підкреслив, що тепер українська делегація якісно зміниться. Потрібен буде певний період для того, аби отримувати дані, вийти за двері зателефонувати, доповісти президенту, отримати від нього додаткові директиви. На думку Саакяна, це трохи знизить динаміку делегації й це перестане бути нашою сильною стороною.

"Зараз цікаво буде подивитися, як переформатується українська переговорна група і хто буде де-юре її очільником, а хто де-факто. Де-юре це Умєров, але от за ким буде фактичне лідерство – цікавинка. Чи за спецслужбами, чи за дипломатами, чи за політичним крилом", – розмірковує політолог.

Мирні переговори: які зміни відбуваються в делегаціях?