Переговори про мирну угоду щодо війни в Україні уповільнюють три критичні розбіжності, – WSJ

Попри тривале та інтенсивне обговорення мирної угоди, сторони досі мають значні розбіжності в інтересах та вимогах. Водночас в США виділяють три основні точки непогодженості.

Які питання викликають найбільше суперечок?

Європейські чиновники стверджують, що звершення війни в України потребуватиме тривалого часу через розбіжності сторін щодо ключових питань угоди.

Раніше президент Зеленський повідомив, що США фактично ставили йому терміни прийняття умов мирного плану, які передбачають територіальні поступки Росії. Однак наразі у Штатах спростовують такі твердження та заявляють, що жодним чином не тиснули на Україну та не змушували ухвалювати ті чи інші рішення.

Представники США припускають, що попри бажання двох сторін укласти мирний договір, процес гальмують три ключові питання:

українські території та межі майбутньої угоди;

членство України в НАТО;

замороження російських активів.

Видання припускає, що Трамп чинить тиск на Київ, намагаючись пришвидшити схвалення американського мирного плану, який, в перспективі, мав би зміцнити його власні позиції.

Однак європейські лідери не підтримують такі дії президента США та наголошують, що мир в Україні можливий лише за умов реальних безпекових гарантій від Штатів. Трамп жорстко розкритикував такий підхід, заявивши, що позиція Європи "надто слабка", а Росія "тримає карти" майбутніх переговорів.

Водночас Україна спільно із США та європейськими партнерами працює над трьома ключовими документами мирного пакета:

рамкова угода;

пакет гарантій безпеки для України;

документ післявоєнної відбудови країни.

