Переговоры о мирном соглашении по войне в Украине замедляют три критических разногласия, – WSJ

Несмотря на длительное и интенсивное обсуждение мирного соглашения, стороны до сих пор имеют значительные разногласия в интересах и требованиях. В то же время в США выделяют три основные точки несогласованности.

Какие вопросы вызывают больше всего споров?

Европейские чиновники утверждают, что свершение войны в Украине потребует длительного времени из-за разногласий сторон по ключевым вопросам соглашения.

Ранее президент Зеленский сообщил, что США фактически ставили ему сроки принятия условий мирного плана, которые предусматривают территориальные уступки России. Однако сейчас в Штатах опровергают такие утверждения и заявляют, что никоим образом не давили на Украину и не заставляли принимать те или иные решения.

Представители США предполагают, что несмотря на желание двух сторон заключить мирный договор, процесс тормозят три ключевых вопроса:

украинские территории и границы будущего соглашения;

членство Украины в НАТО;

замораживание российских активов.

Издание предполагает, что Трамп оказывает давление на Киев, пытаясь ускорить одобрение американского мирного плана, который, в перспективе, должен был бы укрепить его собственные позиции.

Однако европейские лидеры не поддерживают такие действия президента США и отмечают, что мир в Украине возможен только в условиях реальных гарантий безопасности от Штатов. Трамп жестко раскритиковал такой подход, заявив, что позиция Европы "слишком слабая", а Россия "держит карты" будущих переговоров.

В то же время Украина совместно с США и европейскими партнерами работает над тремя ключевыми документами мирного пакета:

рамочное соглашение;

пакет гарантий безопасности для Украины;

документ послевоенного восстановления страны.

