США не хочуть, щоб європейці були присутні на переговорах з Україною у Швейцарії, – ЗМІ
- США не хочуть участі європейських представників у переговорах з Україною у Швейцарії.
- Американці прагнуть вести переговори з українцями без присутності європейських дипломатів.
США виступають проти участі європейських представників у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану завершення війни в Україні. США хочуть вести переговори з українями віч-на-віч.
Про це у соцмережі X повідомив редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Йозвяк, передає 24 Канал.
Чому американці не хочуть бачити європейців за столом переговорів з Україною?
У Швейцарії представники США не хочуть, щоб за столом переговорів з українцями були європейці.
У Женеві радники з питань національної безпеки країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) зустрінуться зі своїми колегами з України, а потім українці зустрінуться з американцями. Американці не хочуть, щоб під час переговорів з українцями в залі були присутні інші європейські дипломати,
– написав Йозвяк.
Мирний план США обговорять у Швейцарії
У Швейцарії відбудеться зустріч представників США, ЄС та України. Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для консультацій у Швейцарії, яку очолить Андрій Єрмак.
До делегації увійдуть високопосадовці, зокрема Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег Іващенко та інші представники оборонних і безпекових відомств.
Позицію Брюсселя озвучить один із головних соратників президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – Бйорн Зайберт. На зустрічі очікують присутність представників із Франції та Німеччини, відповідальних за питання безпеки.