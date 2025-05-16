Прем’єр Британії Стармер назвав позицію Росії на переговорах з Україною неприйнятною

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розкритикував позицію Росії на переговорах у Стамбул. Він назвав її неприйнятною.

Стармер розповів про зустрічі у Албанії та розмову з президентом США Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News та Укрінформ.

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Як Стармер прокоментував позицію Росії на переговорах

Стармер прокоментував зустріч президентів Франції, Польщі та Німеччини з Володимиром Зеленським, а також спільну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювали перебіг турецьких переговорів.

Очільник британського уряду наголосив, що підхід Росії до діалогу явно не сприяє миру.

Позиція Росії явно неприйнятна, і це не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і телефонної розмови з президентом Трампом ми зараз узгоджуємо наші заходи у відповідь і будемо продовжувати це робити,

– зазначив Стармер.

Він вважає, що зараз саме час за підтримки президента Трампа діяти, аби змусити Росію сісти на стіл переговорів. Він вказав, що вчорашні події чітко показали, що "Путін несерйозно ставиться до миру", на відміну від України.

"Росія зволікає та грає в ігри, тоді як Україна показала себе стороною миру. Володимире (Президент України Зеленський – 24 Канал), ваше лідерство протягом цього конфлікту, ваша боротьба проти російської агресії, а також стійкість і мужність українського народу – це те, що ми всі маємо цінувати. Але також ваше лідерство у боротьбі за мир, адже саме ви кілька тижнів тому запропонували безумовне припинення вогню. Таким чином, Україна явно є стороною миру", – заявив британський прем’єр.

Він підкреслив, що союзники України мають зробити все, "щоб забезпечити необхідне припинення вогню".