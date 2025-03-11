Трамп заявив, що США та Росія проведуть зустрічі по Україні "сьогодні чи завтра"

Дональд Трамп у вівторок, 11 березня, заявив, що США та Росія проведуть зустрічі щодо війни в Україні "сьогодні чи завтра". Таку заяву він зробив після закінчення переговорів у Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями.

Трамп сподівається, що Росія, як й Україна, погодиться на припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Rapid Response 47.

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США та Росія зустрінуться найближчим часом

Трамп заявив, що Штати планують провести ще одні переговори з Росією 11 або 12 березня.

Припинення вогню… Щойно про це домовилися, тепер їдемо в Росію, сподіваючись, що Путін теж погодиться. Щоб справа зрушила з місця,

– заявив президент США.

Він додав, що хоче закінчити "цю жахливу війну", а також заявив, що відчув велику різницю із минулою зустріччю із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

"Повне припинення вогню, Україна погодилися, сподіваємося, що Росія теж погодиться. Зустрінемося із ними пізніше сьогодні чи завтра. Сподіваємося укласти угоду", – сказав Трамп.

Він зауважив, якщо Росія погодиться, то буде чудово, а якщо ні, то все триватиме далі, і гинутимуть люди.

Також Трамп заявив, що знову міг би запросити президента Зеленського до Білого дому.