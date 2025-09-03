Речник німецького уряду прокоментував можливість участі Дональда Трампа у зустрічі "коаліції охочих", яка відбудеться 4 вересня у Парижі. На його думку, американський лідер може безпосередньо долучитися до події.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ntv. Дивіться також Що задумав Путін щодо переговорів і Зеленського: інтерв'ю з ексречником НАТО Що про участь Трампа у конференції кажуть у Німеччині? На думку речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, президент США Дональд Трамп, імовірно, буде підключений до конференції щодо України у четвер, 4 вересня. Є відповідні міркування,

– каже він. У Парижі відбудеться зустріч "коаліції охочих". Близько 30 переважно європейських держав збереться 4 вересня вранці у гібридному форматі. Що відомо про зустріч "коаліції охочих"? Очікується, що 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч Дональда Трампа та лідерів країн ЄС.

Спочатку ЗМІ лише припускали, що до події може долучитися український президент, проте невдовзі участь Володимира Зеленського підтвердили офіційно.

Також на переговори запросили, зокрема, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Фрідріх Мерц планує запропонувати Женеву як місто для переговорів між Україною та Росією.