Трамп визнав, що на посадовців США могли вплинути росіяни: він виправдав це бажанням миру

Президент США Дональд Трамп визнав, що певні представники його адміністрації можуть зазнавати впливу з боку Кремля. Але це, на його думку, може пояснюватися намірами американських посадовців досягти припинення російсько-української війни.

Він знову повторив думку, що якби він сидів в Овальному домі, широкомасштабного вторгнення Росії в Україну "ніколи б не сталося". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відповів Трамп на занепокоєння Зеленського

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю Time про можливий інформаційний вплив Росії на окремих членів команди Білого дому, Трамп не став це заперечувати, проте зазначив, що таке могло мати місце, та може бути пов'язане із зусиллями щодо досягнення миру між Росією та Україною.

Ну, ймовірно, на них вплинули, щоб врегулювати це питання, тому що Україна хоче, щоб це було врегульовано, я думаю, що вони повинні це врегулювати, і Росія хоче, щоб це було врегульовано,

– сказав Трамп.

Він знову наголосив, що за його президентства повномасштабного вторгнення Росії в Україну "ніколи б не сталося".

Також Трамп висловив задоволення роботою державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який бере участь у переговорах з Кремлем, та радника з національної безпеки Майка Волтца.

"Марко робить чудову роботу, і Стів Віткофф був неймовірним... Майкл Волтц... У нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням. І вони витрачають суттєву частину свого робочого дня для врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей", – зазначив Трамп.