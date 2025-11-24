Не вірте, поки не побачите, – Трамп про прогрес у перемовинах між Україною і Росією
- Дональд Трамп закликав не поспішати з висновками щодо мирних переговорів між Україною та Росією.
- Водночас, за словами американського лідера, є можливість, що відбувається "щось хороше".
Президент США Дональд Трамп прокоментував хід мирних переговорів між Україною та Росією. Політик закликав наразі не робити поспішних висновків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.
Що Трамп каже про переговори?
Раніше американські високопосадовці, зокрема держсекретар США Марко Рубіо, заявляли, що зустріч у Швейцарії 23 листопада стала "найпродуктивнішою та найзмістовнішою" за переговорний процес.
Свій прогноз озвучив і сам Дональд Трамп.
Чи можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною намітився великий прогрес? Не вірте, поки не побачите, але, можливо, відбувається щось хороше,
– написав президент.
Цікаво! Політолог Петро Олещук в етері 24 Каналу висловив думку, що розрахунок Трампа простий – швидко протиснути необхідні норми та поставити всіх перед фактом. Водночас що демократичні, що республіканські конгресмени, та інші діячі в США і Європі не підтримують таку політику Вашингтону.
Як пройшла зустріч у Швейцарії?
23 листопада у Женеві відбулася зустріч представників України, США та Європи. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.
Країни визнали, що мирна угода повинна поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно відстежує повідомлення ЗМІ, "які рясно йшли в останні кілька днів, у тому числі з Женеви". Водночас, за його словами, Росія не отримувала план – принаймні офіційно.