Не верьте, пока не увидите, – Трамп о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией
- Дональд Трамп призвал не спешить с выводами относительно мирных переговоров между Украиной и Россией.
- В то же время, по словам американского лидера, есть возможность, что происходит "что-то хорошее".
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной и Россией. Политик призвал пока не делать поспешных выводов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.
Что Трамп говорит о переговорах?
Ранее американские чиновники, в частности госсекретарь США Марко Рубио, заявляли, что встреча в Швейцарии 23 ноября стала "самой продуктивной и содержательной" за переговорный процесс.
Свой прогноз озвучил и сам Дональд Трамп.
Возможно ли, что в мирных переговорах между Россией и Украиной наметился большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее,
– написал президент.
Интересно! Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала высказал мнение, что расчет Трампа прост – быстро продавить необходимые нормы и поставить всех перед фактом. В то же время что демократические, что республиканские конгрессмены, и другие деятели в США и Европе не поддерживают такую политику Вашингтона.
Как прошла встреча в Швейцарии?
23 ноября в Женеве состоялась встреча представителей Украины, США и Европы. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
Страны признали, что мирное соглашение должно уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает сообщения СМИ, "которые обильно шли в последние несколько дней, в том числе из Женевы". В то же время, по его словам, Россия не получала план – по крайней мере официально.