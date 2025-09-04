Трамп заявив, що Путін і Зеленський "ще не готові" до миру
- Дональд Трамп заявив, що Путін і Зеленський ще не готові до мирної угоди.
- Трамп вважає, що ситуація з Росією виявилася складнішою, ніж очікувалося, але продовжуватиме наполягати на мирній угоді.
Дональд Трамп хоче досягти мирної угоди між Україною та Росією. Проте він зазначає, що зараз країни "не готові".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа для CBS News.
Що Трамп думає про переговори Росії та України?
Так, Трамп описав свою позицію щодо мирної угоди як реалістичну та оптимістичну одночасно. Він зазначив, що уважно стежить за тим, як лідери розв'язують цю проблему на переговорах.
Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити,
– каже президент США.
За словами американського лідера, він невдоволений цією різаниною, але продовжуватиме наполягати на мирній угоді. Він думає, що "все владнає".
"Чесно кажучи, мені здавалося, що з Росією буде простіше, ніж з деякими іншими випадками, які я зупиняв, але, як видно, це виявилося складніше", – сказав Дональд Трамп.
Що ще казав Дональд Трамп про війну
Під час зустрічі Трампа з Навроцьким польський журналіст запитав у президента США, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій. На що Трамп порадив тому "знайти собі нову роботу". Він згадав про запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю.
Президент США заявив, що якщо він буде не задоволеним рішенням Путіна, громадськість побачить, що станеться. Але зараз він не має жодних повідомлень для російського президента.
За словами Трампа, він думав, що вторгнення Росії в Україну буде простіше завершити. Президент США додав, що війна – справа нелегка і непередбачувана, але "це буде зроблено".