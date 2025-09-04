Трамп заявил, что Путин и Зеленский "еще не готовы" к миру
- Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский еще не готовы к мирному соглашению.
- Трамп считает, что ситуация с Россией оказалась более сложной, чем ожидалось, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении.
Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения между Украиной и Россией. Однако он отмечает, что сейчас страны "не готовы".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа для CBS News.
Смотрите также Зеленский ответил, осталось ли у него доверие к Трампу после постоянных атак России
Что Трамп думает о переговорах России и Украины?
Так, Трамп описал свою позицию по мирному соглашению как реалистичную и оптимистичную одновременно. Он отметил, что внимательно следит за тем, как лидеры решают эту проблему на переговорах.
Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать,
– говорит президент США.
По словам американского лидера, он недоволен этой резней, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении. Он думает, что "все уладит".
"Честно говоря, мне казалось, что с Россией будет проще, чем с некоторыми другими случаями, которые я останавливал, но, как видно, это оказалось сложнее", – сказал Дональд Трамп.
Что еще говорил Дональд Трамп о войне
Во время встречи Трампа с Навроцким польский журналист спросил у президента США, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не предпринимал никаких действий. На что Трамп посоветовал тому "найти себе новую работу". Он вспомнил о введении вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая.
Президент США заявил, что если он будет не доволен решением Путина, общественность увидит, что произойдет. Но сейчас он не имеет никаких сообщений для российского президента.
По словам Трампа, он думал, что вторжение России в Украину будет проще завершить. Президент США добавил, что война – дело нелегкое и непредсказуемое, но "это будет сделано".