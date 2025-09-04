Укр Рус
Трамп заявил, что Путин и Зеленский "еще не готовы" к миру
4 сентября, 08:38
3

Трамп заявил, что Путин и Зеленский "еще не готовы" к миру

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский еще не готовы к мирному соглашению.
  • Трамп считает, что ситуация с Россией оказалась более сложной, чем ожидалось, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении.

Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения между Украиной и Россией. Однако он отмечает, что сейчас страны "не готовы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа для CBS News.

Что Трамп думает о переговорах России и Украины?

Так, Трамп описал свою позицию по мирному соглашению как реалистичную и оптимистичную одновременно. Он отметил, что внимательно следит за тем, как лидеры решают эту проблему на переговорах.

Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать,
– говорит президент США.

По словам американского лидера, он недоволен этой резней, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении. Он думает, что "все уладит".

"Честно говоря, мне казалось, что с Россией будет проще, чем с некоторыми другими случаями, которые я останавливал, но, как видно, это оказалось сложнее", – сказал Дональд Трамп.

Что еще говорил Дональд Трамп о войне

  • Во время встречи Трампа с Навроцким польский журналист спросил у президента США, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не предпринимал никаких действий. На что Трамп посоветовал тому "найти себе новую работу". Он вспомнил о введении вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая.

  • Президент США заявил, что если он будет не доволен решением Путина, общественность увидит, что произойдет. Но сейчас он не имеет никаких сообщений для российского президента.

  • По словам Трампа, он думал, что вторжение России в Украину будет проще завершить. Президент США добавил, что война – дело нелегкое и непредсказуемое, но "это будет сделано".