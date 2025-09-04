Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения между Украиной и Россией. Однако он отмечает, что сейчас страны "не готовы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа для CBS News.

Что Трамп думает о переговорах России и Украины?

Так, Трамп описал свою позицию по мирному соглашению как реалистичную и оптимистичную одновременно. Он отметил, что внимательно следит за тем, как лидеры решают эту проблему на переговорах.

Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать,

– говорит президент США.

По словам американского лидера, он недоволен этой резней, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении. Он думает, что "все уладит".

"Честно говоря, мне казалось, что с Россией будет проще, чем с некоторыми другими случаями, которые я останавливал, но, как видно, это оказалось сложнее", – сказал Дональд Трамп.

Что еще говорил Дональд Трамп о войне