Глава МЗС Туреччини попередив Росію про ризик "впасти в очах " Трампа

Очільник МЗС Туреччини здійснив візит до Москви і 29 – 30 травня пробуде у Києві. Хакан Фідан оцінив перспективність мирних перемовин між Україною та Росією.

Під час подорожі до Києва міністр Фідан дав інтерв'ю журналістам у поїзді. Він вказав на стриманий прогрес у мирних переговорах Росії та України, передає 24 Канал із посиланням на Hürriyet.

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Що сказав Фідан

Чиновник заявив, що, мовляв, позитивним моментом є те, що обидві сторони хочуть припинення вогню. І росіяни, і українці мають представити свої бачення цього процесу та обмінятися ними.

Фідан зауважив, що позиції Києва та Москви щодо припинення вогню спочатку будуть далекі одна від одної. Він висловив сподівання, що турецьке посередництво допоможе зблизити сторони.

Також очільник МЗС Туреччини підкреслив важливу роль США. ️За його словами, Україна і Європа продемонстрували гнучкість в адаптації до позиції Вашингтона, прийнявши його заклик до повного припинення вогню.

"Якщо Росія не зможе проявити таку ж гнучкість, це може поставити її в невигідне становище в очах США", – сказав Фідан.

Наразі міністр чекає підтвердження зустрічі делегацій України та Росії 2 червня у Стамбулі.