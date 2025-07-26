Досягнута домовленість про проведення саміту лідерів у Туреччині, – глава турецького МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловився щодо російсько-української війни. Він заявив, що під час переговорів Росії та України у Стамбулі було досягнуто принципової домовленості щодо проведення саміту лідерів у Туреччині.

За словами Фідана, на зустрічі сторони також обговорювали, за яких умов можуть зустрітися президенти країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецький медіаресурс NTV.

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Що сказав Фідан про війну в Україні та мирні переговори?

Глава МЗС Туреччини заявив, що війна Росії проти України має дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки.

Не кажучи про гуманітарну трагедію на міжнародній арені ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до ще більшої війни та розколу. Це складна та дорога війна. Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї,

– зазначив Фідан.

Він також додав, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі було досягнуто принципової згоди щодо проведення саміту лідерів у Туреччині. За словами політика, велика робота щодо цього покладається на переговорні делегації.

Окрім цього, Фідан оцінив перебіг переговорів та заявив, що бачить "волю до досягнення компромісу". На його думку, якщо так буде продовжуватися, сторонам вдасться досягнути тимчасового рішення.

Водночас Фідан зауважив, що в кожного є свій козир, який не розкривають. А також запевнив, що Туреччина намагається створити сприятливі умови для завершення війни.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган планує зателефонувати американському та російському президентам – Дональду Трампу та Володимиру Путіну. Таким чином він намагається організувати зустріч лідерів України, Росії та США.